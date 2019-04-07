Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой

Бизнес-джет в небе над Москвой подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, направлявшемуся из Лондона в Гонконг, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"В ночь на воскресенье вылетевший из "Шереметьево" в Париж бизнес-джет Falcon во время маневрирования при наборе высоты не учел во внимание находившийся на расстоянии нескольких сотен метров крупнейший в мире Airbus A-380 британской авиакомпании, следовавший в Гонконг транзитом через воздушное пространство РФ. Сработала наземная система предупреждения и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны", - сказал источник. Лайнеры благополучно разошлись, никто не пострадал.