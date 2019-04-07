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Происшествия 07.04.2019 17:22

Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой

Бизнес-джет в небе над Москвой подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, направлявшемуся из Лондона в Гонконг, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"В ночь на воскресенье вылетевший из "Шереметьево" в Париж бизнес-джет Falcon во время маневрирования при наборе высоты не учел во внимание находившийся на расстоянии нескольких сотен метров крупнейший в мире Airbus A-380 британской авиакомпании, следовавший в Гонконг транзитом через воздушное пространство РФ. Сработала наземная система предупреждения и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны", - сказал источник.

Лайнеры благополучно разошлись, никто не пострадал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, САМОЛЕТЫ, СБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]