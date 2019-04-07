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Регион 07.04.2019 21:46

Создание комиссии высокого уровня между парламентами РФ и Турции повысит эффективность коммуникации - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за скорейшее подписание соглашения о создании комиссии высокого уровня между парламентами РФ и Турции.

"Необходимо запускать этот формат комиссии как можно быстрее, потому что в этом случае мы погружаемся уже в конкретную проблематику, работу, которая безусловно крайне важна, в этом случае эффективность коммуникации возрастает несоизмеримо", - сказал В.Володин в воскресенье на встрече с председателем Великого Национального собрания Турецкой республики Мустафой Шентопом "на полях" 140-й ассамблеи Межпарламентского союза.

В свою очередь М.Шентоп отметил, что определится с датой подписания упомянутого соглашения в ближайшее время.

Председатель турецкого парламента также напомнил, что документ о намерениях создания комиссии высокого уровня был подписан в прошлом году в Анталье в ходе Совещания спикеров парламентов стран Евразии еще его предшественником на посту председателя Великого Национального собрания Бинали Йилдырымом.

М.Шентоп выразил надежду, что на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля в Москве будет затронута тема либерализации визового режима для двух стран.

"Я надеюсь, что это будет очередным шагом в развитии наших отношений", - сказал глава парламента Турции.

В свою очередь В.Володин подчеркнул, что "отношения между РФ и Турцией развиваются во многом благодаря президентам". "Они многое делают для того, чтобы эти отношения продвигались по различным направлениям: растет товарооборот, развиваются внешнеэкономические связи, растет количество российских туристов, которые приезжают отдыхать в Турцию", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "в рамках межпарламентских контактов появились новые форматы взаимодействия, и нам нужно следовать этому и дальше".

В.Володин 6-7 апреля находится с официальным визитом в Катаре. Председатель Госдумы участвует в мероприятиях 140-й ассамблеи Межпарламентского союза и выступит на пленарном заседании. Кроме того, "на полях" ассамблеи проходит ряд двусторонних встреч.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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