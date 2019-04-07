Россия готова предпринимать любые шаги для решения проблемы сирийского лагеря беженцев "Рукбан", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы рассматривать любые шаги для содействия выходу беженцев из "Рукбана". Но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами", - сказал С.Лавров в воскресенье на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.
Он подчеркнул, что американская сторона заявляет о готовности обсуждать расформирование лагеря. "Но у меня такое ощущение, что они делают это неискренне, потому что видимо в их понимании "Рукбан" - это повод, чтобы сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться", - сказал министр.
С.Лавров напомнил, что вопросом расформирования лагеря занимается российско-иорданский штаб в Аммане, и в этой работе принимают участие США. "Надеюсь, что они будут более конструктивно подходить к решению этой очень острой для Иордании проблемы", - добавил он.
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