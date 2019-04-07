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СНГ 07.04.2019 18:39

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве 8 апреля из-за усиления ветра

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого" из-за усиления ветра в понедельник.

Как уточняет метеослужба, предупреждение действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 8 апреля.

"Желтый" уровень означает, что погода в регионе потенциально опасна.

По прогнозу синоптиков, ночью в столичном регионе ожидается от нуля до плюс 2, по области местами - до минус 3 градусов.

В понедельник днем в городе потеплеет до плюс 9-11 градусов, ожидаются облачная погода, небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ВЕТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]