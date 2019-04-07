"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве 8 апреля из-за усиления ветра

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого" из-за усиления ветра в понедельник.
Как уточняет метеослужба, предупреждение действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 8 апреля.
"Желтый" уровень означает, что погода в регионе потенциально опасна.
По прогнозу синоптиков, ночью в столичном регионе ожидается от нуля до плюс 2, по области местами - до минус 3 градусов.
В понедельник днем в городе потеплеет до плюс 9-11 градусов, ожидаются облачная погода, небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с.
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