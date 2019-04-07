Задержаны трое вандалов, осквернивших мемориал в Буденновске

Полицейские разыскали молодых людей, осквернивших мемориал "Родина-Мать" в Буденновске Ставропольского края, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МВД.

"Полицейские задержали троих молодых людей и доставили в районный отдел внутренних дел, где они дали признательные показания", - говорится в сообщении.

По данным МВД, оперативно-розыскные мероприятия велись несколько дней.

Ранее в соцсетях появилась запись с уличной камеры видеонаблюдения в Буденновске. На кадрах - трое молодых людей, которые принесли скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. На записи видно, как один из молодых людей встал со скамейки и справил нужду на мемориал.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц) УК РФ.

Мемориал "Родина-Мать" был возведен в 1967 году на средства местных жителей. Он посвящен памяти буденновцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Позднее, в 1985 году, у памятника перезахоронили останки красноармейцев, которые погибли в период оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.