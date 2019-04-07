Несколько сотен сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева провели митинг в Бишкеке в защиту достижений Апрельской революции

Представители Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) на митинге в Бишкеке в воскресенье обвинили власти страны в том, что в республике под видом борьбы с коррупцией ведется преследование политических оппонентов и происходит реставрация семейно-кланового правления.
Митинг был приурочен к девятой годовщине Апрельской народной революции. По разным данным, в нем приняли участие от 300 до 400 человек.
СДПК возглавляет экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
"Мы считаем, что достижения Апрельской народной революции находятся под угрозой. Под прикрытием ничем не подкрепленных обещаний о недопущении семейно-кланового режима в Кыргызстане, по сути, идет реставрация наследия двух первых президентов Кыргызстана (Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - ИФ)", - говорится в резолюции, принятой по итогам митинга-реквиема, на котором присутствовали А.Атамбаев, участники событий девятилетней давности, родственников погибших и пострадавших.
"Мы требуем уважать идеи Апрельской народной революции не на словах, а на деле", - подчеркивается в резолюции.
Участники акции заявили, что власти республики в течение полутора лет под видом борьбы с коррупцией ведут " примитивное уничтожение политических оппонентов и соперников".
Вместе с тем, они указали, что "крайне не заинтересованы в противостоянии с президентом Сооронбаем Жээнбековым", и призвали главу государства "признать допущенные ошибки и незамедлительно исправить их", предупредив, что "в противном случае он рискует остаться в истории Кыргызстана президентом, который тянул свою страну назад, в темное прошлое семейно-клановых режимов".
В резолюции указано, что участники митинга намерены "через два месяца вновь собраться на митинг, и в случае отсутствия реальных результатов организовать более масштабные мероприятия". При этом они заявили, что "заинтересованы в мире и стабильности (...) будут бороться за права граждан, за свободу и справедливость исключительно мирными законными средствами".
Выступивший на митинге экс-президент А.Атамбаев, который являлся активным участником событий девятилетней давности, также призвал власти прекратить преследование политических оппонентов, в ином случае "он готов к проведению митингов".
7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между правоохранительными органами и сторонниками оппозиции, обвинившей президента К.Бакиева, его родственников и окружение в узурпации власти.
Власти пытались разогнать митинг при помощи огнестрельного оружия, однако через несколько часов противостояния президент К.Бакиев был вынужден покинуть сначала Бишкек, а через неделю уехать из Киргизии и сложить с себя полномочия главы государства. Во время столкновений погибло более 80 человек.
Активными участниками событий 7 апреля 2010 года в Бишкеке были экс-президенты Роза Отунбаева, А.Атамбаев, экс-премьер министр Темир Сариев, лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев.
Вместе с тем, спустя девять лет, бывшие соратники фактически разошлись между собой. Часть из них, включая Р.Отунбаеву, поддерживает нынешнего главу государства С.Жээнбекова, другие - экс-президента А.Атамбаева, вступившего в конфликт со своим преемником. Лидер "Ата-Мекен" О.Текебаев отбывает наказание по обвинению в коррупции.
Баку и Эр-Рияд согласовали военное сотрудничество
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой
Около часа потребовалось для восстановления движения по "красной" ветке московского метро после возгорания кабеля
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»