Несколько сотен сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева провели митинг в Бишкеке в защиту достижений Апрельской революции

Представители Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) на митинге в Бишкеке в воскресенье обвинили власти страны в том, что в республике под видом борьбы с коррупцией ведется преследование политических оппонентов и происходит реставрация семейно-кланового правления.

Митинг был приурочен к девятой годовщине Апрельской народной революции. По разным данным, в нем приняли участие от 300 до 400 человек.

СДПК возглавляет экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

"Мы считаем, что достижения Апрельской народной революции находятся под угрозой. Под прикрытием ничем не подкрепленных обещаний о недопущении семейно-кланового режима в Кыргызстане, по сути, идет реставрация наследия двух первых президентов Кыргызстана (Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - ИФ)", - говорится в резолюции, принятой по итогам митинга-реквиема, на котором присутствовали А.Атамбаев, участники событий девятилетней давности, родственников погибших и пострадавших.

"Мы требуем уважать идеи Апрельской народной революции не на словах, а на деле", - подчеркивается в резолюции.

Участники акции заявили, что власти республики в течение полутора лет под видом борьбы с коррупцией ведут " примитивное уничтожение политических оппонентов и соперников".

Вместе с тем, они указали, что "крайне не заинтересованы в противостоянии с президентом Сооронбаем Жээнбековым", и призвали главу государства "признать допущенные ошибки и незамедлительно исправить их", предупредив, что "в противном случае он рискует остаться в истории Кыргызстана президентом, который тянул свою страну назад, в темное прошлое семейно-клановых режимов".

В резолюции указано, что участники митинга намерены "через два месяца вновь собраться на митинг, и в случае отсутствия реальных результатов организовать более масштабные мероприятия". При этом они заявили, что "заинтересованы в мире и стабильности (...) будут бороться за права граждан, за свободу и справедливость исключительно мирными законными средствами".

Выступивший на митинге экс-президент А.Атамбаев, который являлся активным участником событий девятилетней давности, также призвал власти прекратить преследование политических оппонентов, в ином случае "он готов к проведению митингов".

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между правоохранительными органами и сторонниками оппозиции, обвинившей президента К.Бакиева, его родственников и окружение в узурпации власти.

Власти пытались разогнать митинг при помощи огнестрельного оружия, однако через несколько часов противостояния президент К.Бакиев был вынужден покинуть сначала Бишкек, а через неделю уехать из Киргизии и сложить с себя полномочия главы государства. Во время столкновений погибло более 80 человек.

Активными участниками событий 7 апреля 2010 года в Бишкеке были экс-президенты Роза Отунбаева, А.Атамбаев, экс-премьер министр Темир Сариев, лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев.

Вместе с тем, спустя девять лет, бывшие соратники фактически разошлись между собой. Часть из них, включая Р.Отунбаеву, поддерживает нынешнего главу государства С.Жээнбекова, другие - экс-президента А.Атамбаева, вступившего в конфликт со своим преемником. Лидер "Ата-Мекен" О.Текебаев отбывает наказание по обвинению в коррупции.