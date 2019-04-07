Вашингтон ухудшил обстановку на Ближнем Востоке, признав Голаны израильской территорией - Володин

США, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, опирались на "право сильного", а не международные нормы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня один из главных вызовов современности - подмена международного права единоличными решениями. Игнорирование интересов других стран и народов, а также реализация только "права сильного" - прямой путь к конфликтам и войнам. Мы не можем оставаться в стороне от подобных ситуаций", - сказал В.Володин в воскресенье в своем выступлении на 140-й ассамблее Межпарламентского союза.
По словам спикера, "далеко за примером ходить не надо - одним росчерком пера, в обход ООН и её решений, президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами". "И без того хрупкий мир на Ближнем Востоке поставлен под угрозу разрушения", - считает В.Володин.
В подобных случаях "международное сообщество становится заложником такой политики", добавил он, а "к чему это может привести, мы помним из истории".
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