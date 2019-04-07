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СНГ 07.04.2019 20:02

Вашингтон ухудшил обстановку на Ближнем Востоке, признав Голаны израильской территорией - Володин

США, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, опирались на "право сильного", а не международные нормы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня один из главных вызовов современности - подмена международного права единоличными решениями. Игнорирование интересов других стран и народов, а также реализация только "права сильного" - прямой путь к конфликтам и войнам. Мы не можем оставаться в стороне от подобных ситуаций", - сказал В.Володин в воскресенье в своем выступлении на 140-й ассамблее Межпарламентского союза.

По словам спикера, "далеко за примером ходить не надо - одним росчерком пера, в обход ООН и её решений, президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами". "И без того хрупкий мир на Ближнем Востоке поставлен под угрозу разрушения", - считает В.Володин.

В подобных случаях "международное сообщество становится заложником такой политики", добавил он, а "к чему это может привести, мы помним из истории".

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛОДИН, США, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]