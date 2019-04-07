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Дальнее зарубежье 07.04.2019 20:29

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Австрия поддерживает санкции, введенные ЕС против России, так как, она нарушила международное право, заявила в воскресенье глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Санкции были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продлевались и недавно были продлены на полгода. Мы никогда из них не выходили. Потому что мы уважаем международное право. Аннексия (Крыма - ИФ) - это нарушение международного права", - сказала К.Кнайсль в эфире телеканала "О-Эр-Эф2".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]