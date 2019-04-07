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СНГ 07.04.2019 18:13

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля - постановление ЦИК

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля 2019 года, определили в Центральной избирательной комиссии страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое постановление в ходе заседания Центризбиркома в воскресенье днем единогласно приняли члены комиссии.

ЦИК также утвердила формат и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов президента и проголосовала за направление соответствующего постановления на спецкомбинат, который будет печатать бюллетени.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов - 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

Согласно закону, если в первом туре один из кандидатов на пост президента Украины набирает более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

По итогам голосования 31 марта шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко заручились наибольшей поддержкой избирателей - 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ТУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]