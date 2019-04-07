Спикер Госдумы пригласил в Москву иранских парламентариев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил делегацию Ирана в Москву для участия во втором Международном форуме по развития парламентаризма.

"1-2 июля пройдет второй Международный форум развития парламентаризма. Будем рады, если вы приедете или направите делегацию", - сказал В.Володин в субботу на встрече с председателем Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Исламской Республики Иран Али Лариджани, которая прошла на полях 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.

В.Володин добавил, что расширяются форматы в российско-иранских межпарламентских отношениях. В частности, он указал на продолжение сотрудничества в рамках двусторонней комиссии высокого уровня и совещания спикеров парламентов Евразии и конференции.

Председатель Госдумы также пригласил А.Лариджани посетить с визитом Россию.

"Вас готовы видеть в любое время и с удовольствием встречаться. Как график позволит - приглашаю вас в Москву. Чем сложнее время, тем чаще надо общаться. Мы видим, какие вызовы стоят перед миром", - сказал В.Володин.