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СНГ 07.04.2019 21:21

Спикер Госдумы пригласил в Москву иранских парламентариев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил делегацию Ирана в Москву для участия во втором Международном форуме по развития парламентаризма.

"1-2 июля пройдет второй Международный форум развития парламентаризма. Будем рады, если вы приедете или направите делегацию", - сказал В.Володин в субботу на встрече с председателем Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Исламской Республики Иран Али Лариджани, которая прошла на полях 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.

В.Володин добавил, что расширяются форматы в российско-иранских межпарламентских отношениях. В частности, он указал на продолжение сотрудничества в рамках двусторонней комиссии высокого уровня и совещания спикеров парламентов Евразии и конференции.

Председатель Госдумы также пригласил А.Лариджани посетить с визитом Россию.

"Вас готовы видеть в любое время и с удовольствием встречаться. Как график позволит - приглашаю вас в Москву. Чем сложнее время, тем чаще надо общаться. Мы видим, какие вызовы стоят перед миром", - сказал В.Володин.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]