ООН призвала противоборствующие стороны в Ливии к двухчасовому перемирию

Миссия ООН в Ливии призывает конфликтующие стороны к гуманитарному перемирию на два часа, начиная с 16:00 (17:00 МСК).

В заявлении организации, опубликованном в воскресенье, говорится, что перемирие нужно, чтобы эвакуировать оставшиеся семьи, помочь раненым и позволить "ливийским командам скорой помощи и Красного Полумесяца выполнять свою работу".

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что в воскресенье она нанесла первый воздушный удар по пригороду Триполи, передают западные СМИ.

В свою очередь бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.