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Дальнее зарубежье 07.04.2019 17:49

ООН призвала противоборствующие стороны в Ливии к двухчасовому перемирию

Миссия ООН в Ливии призывает конфликтующие стороны к гуманитарному перемирию на два часа, начиная с 16:00 (17:00 МСК).

В заявлении организации, опубликованном в воскресенье, говорится, что перемирие нужно, чтобы эвакуировать оставшиеся семьи, помочь раненым и позволить "ливийским командам скорой помощи и Красного Полумесяца выполнять свою работу".

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что в воскресенье она нанесла первый воздушный удар по пригороду Триполи, передают западные СМИ.

В свою очередь бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]