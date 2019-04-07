Баку и Эр-Рияд согласовали военное сотрудничество

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительствами двух стран подписано в ходе встречи первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС Азербайджана, генерал-полковника Наджмеддина Садыкова и начальника Генштаба ВС Саудовской Аравии, генерала Фaйяда бен Хамеда Аль Ровaили», - сказано в сообщении.
На встрече были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран, вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
Р.Бабаев
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