Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.10 -0.36 Brent 69.40 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 07.04.2019 20:03

Баку и Эр-Рияд согласовали военное сотрудничество

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительствами двух стран подписано в ходе встречи первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС Азербайджана, генерал-полковника Наджмеддина Садыкова и начальника Генштаба ВС Саудовской Аравии, генерала Фaйяда бен Хамеда Аль Ровaили», - сказано в сообщении.

На встрече были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран, вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ОБОРОНА, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Баку и Эр-Рияд готовят договор о военном сотрудничестве – министр обороны Азербайджана Трамп призвал короля Саудовской Аравии увеличить расходу на оборону Баку и Эр-Рияд обсудят перспективы ВТС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]