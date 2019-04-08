IV совещание спикеров парламентов стран Евразии состоится 23-24 сентября в Казахстане

Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин и спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на полях 140-ой Ассамблеи межпарламентского Союза в Катаре обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского межпарламентского сотрудничества, сообщила пресс-служба мажилиса.
"Н.Нигматулин и В.Володин также обсудили вопросы подготовки к IV Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане", - говорится в распространенной в понедельник информации.
Как отметил В.Володин, очень важно, чтобы этот формат был и дальше реализован, особенно с учетом того, что есть большой интерес со стороны многих стран. По его словам, это позволяет обсуждать самые разные вопросы в рамках открытого диалога и через обсуждение выходить на их решение, отмечается в пресс-релизе.
В ходе встречи Н.Нигматулин подчеркнул, что Казахстан продолжит курс на развитие стратегического взаимодействия с Россией и реализацию всех ранее достигнутых договоренностей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. При этом спикер мажилиса выразил уверенность, что парламенты двух стран продолжат вносить свой существенный вклад в этот процесс, констатировав насыщенную межпарламентскую казахстанско-российскую повестку в текущем году, отметили в пресс-службе.
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Банки в Азербайджане увеличили в январе-феврале число банкоматов на 0,9%, сократили число pos-терминалов на 0,1%
ГКИВ отбирает консультантов для определения уставного капитала АО и оценки государственных земельных участков
Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой
Около часа потребовалось для восстановления движения по "красной" ветке московского метро после возгорания кабеля
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»