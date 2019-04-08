IV совещание спикеров парламентов стран Евразии состоится 23-24 сентября в Казахстане

Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин и спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на полях 140-ой Ассамблеи межпарламентского Союза в Катаре обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского межпарламентского сотрудничества, сообщила пресс-служба мажилиса.

"Н.Нигматулин и В.Володин также обсудили вопросы подготовки к IV Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане", - говорится в распространенной в понедельник информации.

Как отметил В.Володин, очень важно, чтобы этот формат был и дальше реализован, особенно с учетом того, что есть большой интерес со стороны многих стран. По его словам, это позволяет обсуждать самые разные вопросы в рамках открытого диалога и через обсуждение выходить на их решение, отмечается в пресс-релизе.

В ходе встречи Н.Нигматулин подчеркнул, что Казахстан продолжит курс на развитие стратегического взаимодействия с Россией и реализацию всех ранее достигнутых договоренностей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. При этом спикер мажилиса выразил уверенность, что парламенты двух стран продолжат вносить свой существенный вклад в этот процесс, констатировав насыщенную межпарламентскую казахстанско-российскую повестку в текущем году, отметили в пресс-службе.