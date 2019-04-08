Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку

Первый международный грузовой поезд, отправившийся из Стамбула в Баку, 5-го апреля прибыл на станцию назначения.
Поезд встретили в Логистическом Центре Абшерон.
Церемонию встречи поезда вступительной речью открыл генеральный директор Логистического Центра Абшерон - Зия Агаев.
Зия Агаев отметил, что перевозка груза, станция назначения которого был Логистический Центр Абшерон проводилась по железнодорожному пути Баку-Тбилиси-Карс при поддержке Азербайджанских, Турецких и Грузинских железных дорог.
Процесс грузоперевозки осуществлялся Логистическим Центром Абшерон.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является самым коротким и надежным путем, соединяющий Европу с Азией.
Данная перевозка грузов по транспортному коридору Восток-Запад так же имеет большое значение для экономики страны.
Под руководством главы Азербайджанской Республики были реализованы важные проекты по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и расширению транзитных возможностей нашей страны. В результате целенаправленных реформ в области транспорта Азербайджан стал региональным узлом в международных перевозках.
Таким образом, очень выгодное географическое положение Азербайджана играет незаменимую роль в повышении транзитного потенциала, тем самым значительно увеличивая доходы государственного бюджета.
Суточная грузоперевалочная мощность Абшеронского логистического центра, расположенного на историческом Шелковом пути, составляет 30 тысяч тонн, что равно примерно 11 миллионам тонн грузов в год. Предлагая все услуги, Абшеронский логистический центр обеспечивает экономию времени и сокращение расходов.
Центр принят как единый таможенный пункт. Импортные, экспортные и транзитные таможенные операции осуществляются находящимися на территории таможенными органами.
Современное и высококлассное обслуживание клиентов обеспечивается из одной точки по системе «единого окна».
В Логистическом Центре Абшерон функционирует терминал вместимостью 2400 контейнеров, крупный грузовой терминал вместимостью 21 тысяча тонн, крытый склад площадью 8100 квадратных метров, открытая грузовая платформа и самая современная техника.
В центре имеются железнодорожные линии общей протяженностью 12 километров, включая 6 линий по приему поездов, 2 контейнерные линии, 2 открытые грузовые линии и 2 линии по разгрузке и погрузке на складской территории. Посредством терминала так же осуществляется перевозка импортных, экспортных и транзитных грузов.
https://www.youtube.com/watch?v=JBMXHTgeXZA&feature=youtu.be
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