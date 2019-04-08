Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост.
"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - написал Д.Трамп в своем твиттере.
Он также сообщил, что место исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности США займет Кевин Макалинан, в настоящее время являющийся главой таможенно-пограничной службы США.
"Я уверен, Кевин отлично справится с этой работой!", - добавил президент США.
Министру внутренней безопасности США К.Нильсен долгое время пророчили скорую отставку.
В частности, президент США Д.Трамп заявлял, что существует вероятность отставки К.Нильсен.
"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации - ИФ) на границе с Мексикой. Куда жестче", - говорил Д.Трамп.
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