Более 10 человек погибли в Триполи в результате столкновений правительственной армии и сил ЛНА - власти

По меньшей мере, 11 человек погибли, еще 23 получили ранения в результате столкновений между вооруженными силами признанного ООН правительства национального согласия и войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге ливийской столицы Триполи, сообщило министерства здравоохранения Ливии.
В сообщении не уточняется, кем были погибшие и пострадавшие - представителями гражданского населения или же бойцами.
Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, о его словам призвано очистить столицу страны от террористов.
Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
Ранее сообщалось, что на 14-16 апреля намечено проведение в Ливии конференции по национальному примирению.
Ситуация в Ливии наряду с вопросами Венесуэлы и Афганистана внесена в повестку дня открывающегося в понедельник заседания Совета ЕС по иностранным делам. Источники сообщали, что эскалация военной напряженности в Ливии вызывает в Европе растущее беспокойство.
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