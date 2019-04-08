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Дальнее зарубежье 08.04.2019 09:22

Более 10 человек погибли в Триполи в результате столкновений правительственной армии и сил ЛНА - власти

По меньшей мере, 11 человек погибли, еще 23 получили ранения в результате столкновений между вооруженными силами признанного ООН правительства национального согласия и войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге ливийской столицы Триполи, сообщило министерства здравоохранения Ливии.

В сообщении не уточняется, кем были погибшие и пострадавшие - представителями гражданского населения или же бойцами.

Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, о его словам призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Ранее сообщалось, что на 14-16 апреля намечено проведение в Ливии конференции по национальному примирению.

Ситуация в Ливии наряду с вопросами Венесуэлы и Афганистана внесена в повестку дня открывающегося в понедельник заседания Совета ЕС по иностранным делам. Источники сообщали, что эскалация военной напряженности в Ливии вызывает в Европе растущее беспокойство.

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Тэги: ЛИВИЯ, СТОЛИЦА, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]