10 человек погибли, более 30 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Малайзии

10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от международного аэропорта Куала-Лумпур, сообщает Free Malaysia Today.

По данным полиции, около 23:00 по местному времени автобус, перевозивший 43 рабочих, упал в овраг в Сепанге.

В результате инцидента девять человек, среди которых восемь иностранных граждан и местный водитель автобуса, погибли на месте.

Еще одна иностранка скончалась в больнице.

Остальные 34 пассажира были направлены на лечение в близлежащие госпитали.

В полиции уточнили, что все 43 пассажира были иностранными сотрудниками грузовой авиакомпании MASKargo.

"Мы еще расследуем причины происшествия", - заявил глава полиции Сепанга Зулкифли Адамша.

Он добавил, что в качестве причины рассматривается нарушение правил ПДД.