Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9086 RUR   0.026 GBR   2.2262 TRY   0.3025

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2019 09:24

10 человек погибли, более 30 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Малайзии

10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от международного аэропорта Куала-Лумпур, сообщает Free Malaysia Today.

По данным полиции, около 23:00 по местному времени автобус, перевозивший 43 рабочих, упал в овраг в Сепанге.

В результате инцидента девять человек, среди которых восемь иностранных граждан и местный водитель автобуса, погибли на месте.

Еще одна иностранка скончалась в больнице.

Остальные 34 пассажира были направлены на лечение в близлежащие госпитали.

В полиции уточнили, что все 43 пассажира были иностранными сотрудниками грузовой авиакомпании MASKargo.

"Мы еще расследуем причины происшествия", - заявил глава полиции Сепанга Зулкифли Адамша.

Он добавил, что в качестве причины рассматривается нарушение правил ПДД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛАЙЗИЯ, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]