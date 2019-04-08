Акционеры Bank Respublika в конце мая утвердят финотчетность за 2018 год

Акционеры азербайджанского Bank Respublika на общем собрании 22 мая обсудят итоги 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Акционеры банка на очередном общем собрании 22 мая утвердят финотчетность за 2018 год, а также заключение по внешнему аудиту за 2018 год", - отметили в банке.

Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.

А.Мамедов