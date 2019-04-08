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Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

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ТЭК 08.04.2019 09:29

Нефть продолжает дорожать, цена Brent - выше $70,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после сильного роста по итогам прошлой недели, внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на признаках ухудшения ситуации с поставками на мировом рынке, сообщает MarketWatch.

Сорт Brent подорожал выше психологически важной отметки в $70 за баррель и находится на максимальном уровне с начала ноября 2018 года. По итогам минувшей недели котировки выросли на 4,1%.

WTI завершила "в плюсе" пятую неделю подряд, прибавив в цене за последние пять рабочих дней около 4,9%.

С начала текущего года цена Brent подскочила на 30,7%, WTI - примерно на 39%.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подорожали на $0,29 (на 0,41%) - до $70,63 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на $0,94 (на 1,35%), составив на закрытие $70,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на $0,28 (на 0,44%) - до $63,36 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,98 (на 1,58%) и завершила день на отметке $63,08.

"Это заняло некоторое время, но наконец Brent пробилась через уровень в $70 за баррель, и если мы не увидим возобновления роста добычи в США на следующей неделе, может состояться самое длительное недельное ралли для WTI с ноября 2017 года", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Нефть подорожала на прошлой неделе "из-за сохранения темы дисциплины в добыче Саудовской Аравии, санкций против экспорта из Ирана и Венесуэлы, а также выглядящего неустойчивым спроса", заявил аналитик JefferiesДжейсон Гаммель. Он также отметил, что "сокращение за последние 10 недель общего объема коммерческих запасов в США на 38 млн баррелей - это хороший признак того, что резервы в ОЭСР также снижаются".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]