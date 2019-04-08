Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 апреля ЦБА установил 1,9092 манат/1EUR (5 апреля - 1,9086 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 апреля сохранил 0,026 манат/1RUB.

А.Мамедов