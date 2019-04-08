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В Латвии проходят учения Iron Spread 2019 с участием сил НАТО

Военные учения Iron Spread 2019 с участием военнослужащие и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО проходят в понедельник на Адажском полигоне в Латвии, сообщает агентство BNS со ссылкой на латвийское оборонное ведомство.

В маневрах участвуют 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Участники учений отработают действия, направленные на усовершенствование взаимодействия и совместимости Вооруженных сил союзников, провести танковые боевые стрельбы.

Многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО проводятся с октября 2018 года. Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года, напоминает агентство.

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Тэги: ЛАТВИЯ, НАТО, ТАНКИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]