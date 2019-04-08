В Латвии проходят учения Iron Spread 2019 с участием сил НАТО

Военные учения Iron Spread 2019 с участием военнослужащие и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО проходят в понедельник на Адажском полигоне в Латвии, сообщает агентство BNS со ссылкой на латвийское оборонное ведомство.
В маневрах участвуют 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.
Участники учений отработают действия, направленные на усовершенствование взаимодействия и совместимости Вооруженных сил союзников, провести танковые боевые стрельбы.
Многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО проводятся с октября 2018 года. Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года, напоминает агентство.
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Банки в Азербайджане увеличили в январе-феврале число банкоматов на 0,9%, сократили число pos-терминалов на 0,1%
ГКИВ отбирает консультантов для определения уставного капитала АО и оценки государственных земельных участков
Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой
Около часа потребовалось для восстановления движения по "красной" ветке московского метро после возгорания кабеля
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»