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Дальнее зарубежье 08.04.2019 10:04

Двух новых министров назначат в Южной Корее

Новым министром по делам объединения двух Корей будет назначен Ким Ен Чуль, а министром культуры станет Пак Ен Сун, сообщает "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Президент Мун Чжэ Ин назначит Пак Ен Суна новым министром культуры, Ким Ен Чуля новым министром по делам объединения, следует из сообщения.

Согласно данным президентского офиса, церемония назначения двух новых министров состоится в 14:00 (8:00 по мск) в понедельник.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНИСТРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]