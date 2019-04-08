Путин и Эрдоган проведут переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух лидеров начнется в Большом Кремлевском дворце с переговоров в узком составе. В ней примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр обороны Сергей Шойгу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее на брифинге в Москве не исключил, что часть переговоров будет проходить в формате тет-а-тет. "Для обсуждения самых чувствительных вопросов это делается", - пояснил он.

Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров станет ситуация в Сирии. В частности, лидеры обсудят ход реализации меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе и необходимые меры по нейтрализации террористических группировок, действующих в этом регионе. Кроме того, будут обсуждаться планы США по частичному выводу американских войск из Сирии.

По словам Ю.Ушакова, президенты также обсудят политико-дипломатические усилия, направленные на помощь Сирии в скорейшем запуске конституционного комитета.

Помощник президента рассказал журналистам, что В.Путин и Р.Эрдоган также обсудят реализацию контракта на поставку турецким вооруженным силам новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", которая, по его словам, является "весьма громким проектом".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. По данным агентства "Анадолу", Анкара ожидает поставок С-400 в июле текущего года.

Между тем, на прошедшей неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Позднее, комментируя этот призыв Вашингтона, Р.Эрдоган назвал предложение России более выгодным по сравнению с американскими системами ПВО Patriot и заявил, что Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы.

По словам Ю.Ушакова, в ходе переговоров будут затронуты и вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

В частности, будет обсуждаться строительство газопровода "Турецкий поток".

"К концу года, это хорошо известно, планируется начать первые поставки газа по этому новому маршруту", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, лидеры обсудят и сооружение первой турецкой АЭС "Аккую". Он рассказал, что в марте завершился процесс бетонирования реактора первого энергоблока будущей станции. "Стороны намечают торжественно ввести станцию в эксплуатацию в 2023 году, когда будет отмечаться столетие турецкой республики", - сказал помощник российского президента.

Визит Р.Эрдогана в Москву состоится в рамках проведения восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции. Под эгидой совета действует совместная группа стратегического планирования, межправительственная комиссия и форум общественности.

По завершении переговоров В.Путин и Р.Эрдоган примут участие в пленарном заседании Совета. К участникам переговоров в "узком составе" присоединятся ключевые министры обеих стран. В том числе министр культуры Владимир Мединский, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Также примут участие в заседании глава "Газпрома"Алексей Миллер, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев,

Затем в формате "круглого стола" пройдет совместная встреча В.Путина и Р.Эрдогана с ведущими представителями российского и турецкого бизнеса.

Как ожидается, по итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов в различных областях.

После завершения всех мероприятий В.Путин и Р.Эрдоган дадут совместную пресс-конференцию.

Вечером лидеры примут участие в торжественной церемонии открытия "перекрестного" Года культуры и туризма России и Турции в Государственном академическом Большом театре России.

Российско-турецкий диалог на высшем уровне носит интенсивный характер. Предстоящий визит Р.Эрдогана станет уже третьим по счету в этом году. Всего в 2018-2019 годах президенты России и Турции встречались девять раз и 20 раз общались по телефону.