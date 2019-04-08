США вводят санкции против 34 танкеров, имеющих отношение к PDVSA, и 2 компаний

Администрация США введет санкции против 34 танкеров, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу, заявил в пятницу вице-президент США Майк Пенс.
"По указанию американского президента Дональда Трампа США введут санкции против 34 танкеров, которыми владеет или которые эксплуатирует компания PDVSA, а также против двух компаний, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу", - сказал он, выступая в Университете Райса.
При этом он повторил позицию администрации США, что Белый дом рассматривает все варианты действий в отношении Венесуэлы.
Он сообщил, что в среду выступит перед СБ ООН по поводу ситуации в Венесуэле.
Как заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, очередные санкции США по Венесуэле преследуют цель лишить ее "нелегитимные" власти поддержки со стороны Кубы.
"Куба является силой, которая способствует сползанию Венесуэлы в кризис. Министерство финансов предпринимает меры против судов и структур, которые транспортируют нефть, и тем самым оказывают спасительную помощь нелегитимному режиму (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро", - приводятся в заявлении Минфина США слова С.Мнучина,
В документе отмечается, что США вводят санкции против 34 судов, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.
С.Мнучин отметил, что Куба посредством нефтяных сделок продолжает получать выгоду от режима Н.Мадуро и по-прежнему поддерживает его.
"США остаются привержены (задаче добиться - ИФ) перехода к демократии в Венесуэле и привлечь к ответственности кубинский режим за его прямое участие в упадке Венесуэлы", - добавил С.Мнучин.
После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции против страны. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции
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