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ТЭК 08.04.2019 10:07

VPC Sustainable Engineering &Consulting подготовит план оптимизации деятельности Azeristiliktechizat

Германская компания «VPC Sustainable Engineering and Consulting GMBH» подготовит план поэтапных мероприятий по диагностике и оптимизации деятельности ОАО «Azeristiliktechizat», говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«VPC Sustainable Engineering and Consulting GMBH стала победителем тендера Минэнерго на разработку плана поэтапных действий по проведению диагностики и оптимизации технического, организационного и финансового положения Azeristiliktechizat. Соответствующий контракт с данной компанией уже подписан», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, разработка плана мероприятий нацелена на: создание в Азербайджане устойчивой и надежной системы теплоснабжения, обеспечение потребителей беспрерывной и качественной тепловой энергией, сокращение расхода электроэнергии и газа для выработки тепла, эффективное использование энергоресурсов, обеспечение противопожарной и экологической безопасности.

ОАО «Azeristiliktechizat» создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]