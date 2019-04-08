VPC Sustainable Engineering &Consulting подготовит план оптимизации деятельности Azeristiliktechizat

Германская компания «VPC Sustainable Engineering and Consulting GMBH» подготовит план поэтапных мероприятий по диагностике и оптимизации деятельности ОАО «Azeristiliktechizat», говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.
«VPC Sustainable Engineering and Consulting GMBH стала победителем тендера Минэнерго на разработку плана поэтапных действий по проведению диагностики и оптимизации технического, организационного и финансового положения Azeristiliktechizat. Соответствующий контракт с данной компанией уже подписан», - отмечается в информации.
По данным Минэнерго, разработка плана мероприятий нацелена на: создание в Азербайджане устойчивой и надежной системы теплоснабжения, обеспечение потребителей беспрерывной и качественной тепловой энергией, сокращение расхода электроэнергии и газа для выработки тепла, эффективное использование энергоресурсов, обеспечение противопожарной и экологической безопасности.
ОАО «Azeristiliktechizat» создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
Н.Аббасова
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