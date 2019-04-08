Талибы не рассматривают встречу в Катаре в качестве переговоров с афганскими властями - СМИ

Движение "Талибан" подчеркивает консультативный характер предстоящей в середине апреля встречи в Катаре по афганскому урегулированию, настаивает на участии представителей администрации Афганистана в качестве частных лиц, сообщают понедельник афганские СМИ со ссылкой на заявление талибов.

"Встреча, на которой участники будут только разъяснять свои взгляды и политику и делиться своей позицией с другими, не является переговорным саммитом", - говорится в документе.

"Талибан" отмечает, что никто из участников встречи не должен иметь статус представителя афганской администрации.

"Как и на предыдущей Московской конференции, любое лицо, которое является частью администрации Кабула и числится в списке участников, будет участвовать только в личном качестве и делиться личными взглядами" - говорится в документе.

В минувший вторник представитель афганской диаспоры в России, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар сообщил "Интерфаксу", что правительство Афганистана готово направить премьер-министра Абдуллу Абдуллу в Катар на вторую межафганскую конференцию по поиску путей мирного урегулирования, однако представители движения "Талибан" выступают против участия официальных лиц в переговорах.

"На данный момент рассматривается участие второго лица, доктора Абдуллы, представляющего правительство. Но вопрос о том, приемлемым ли будет этот вариант для талибов, остается открытым", - сказал О.Нессар агентству.

Делегацию талибов на встрече в Катаре, скорее всего, будет возглавлять глава политического офиса "Талибана" в этой стране Абдул Гани Барадар, добавил собеседник агентства.

По словам О.Нессара, окончательное решение о дате и списке участников конференции пока не принято, со всеми сторонами продолжается "очень сложная работа".

"Одна из главных проблем заключается в том, что афганцы хотят, чтобы правительство Афганистана и политические силы представляла совместная делегация, однако до сих пор талибы выступали принципиально против этого. Вопрос о том, смогут ли катарцы как посредники разрешить эту проблему, остается открытым", - добавил представитель афганской диаспоры.

Он отметил, что талибы ранее заявляли, что "с нынешним правительством они ни в коей мере не готовы сесть за стол переговоров", для них приемлемым является вариант встречи с политическими силами, которые собирались на первой конференции в Москве.

"Если такая встреча состоится, в чем я сомневаюсь, это будет означать изменение позиции "Талибана"", - сказал О.Нессар.

Представитель афганской диаспоры сообщил, что, если посредникам удастся решить эти разногласия, представители московского оргкомитета также примут в конференции участие. По его мнению, в этой конференции должны принимать участие только афганцы, если в ней будут принимать участие представители иностранных государств или частные лица, "называть это межафганским диалогом уже нельзя".

Катарский дипломатический источник ранее сообщил "Интерфаксу", что представители правительства Афганистана, как ожидается, примут участие во второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования, которая состоится 14 апреля в Катаре.

При подтверждении участия официального Кабула в конференции это будет первый случай, когда представители афганского правительства и движения "Талибан" будут находиться на одной площадке.

Первая межафганская конференция прошла в начале февраля в Москве. Она была организована афганской диаспорой в России. В конференции приняли участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных, а также делегация талибов численностью около 10 человек.

По итогам переговоров их участники приняли декларацию, направленную на развитие внутриафганского диалога с целью добиться политического разрешения конфликта в этой стране. "Все стороны на конференции согласились, что достойный и долговременный мир является чаянием всего народа Афганистана, и этот принцип был достигнут в Москве", - отмечалось в декларации.

В администрации президента Афганистана заявили, что декларация по итогам двухдневной конференции в Москве не имеет реального веса.

"Опубликованная декларация не имеет никакого веса, так как делегаты, которые присутствовали на двухдневной конференции в Москве, не представляют исполнительную власть", - приводило афганское телевидение выдержки из заявления канцелярии президента Афганистана.