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Дальнее зарубежье 08.04.2019 10:45

Вице-премьер Италии пытается создать альянс популистских партий Европы

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини в понедельник проводит в Милане встречу популистских партий Европы с целью сформировать альянс в преддверии майских выборов в Европейский парламент, сообщают западные СМИ.

В частности, ожидается присутствие представителей германской правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), "Датской консервативной партии" и консервативной партии "Истинные финны".

Однако на встрече не будут представлены французская ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" и "Фидес - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По итогам выборов в Европарламент М.Сальвини рассчитывает сформировать группу в 70 - 80 депутатов-союзников, отмечают СМИ.

СМИ уточняют, что, хотя европейские популистские партии придерживаются евроскептических взглядов, а также солидарны в неприятии иммиграции, мультикультурализма и левых идей, тем не менее, руководства этих партий имеют разные точки зрения на экономическую политику, взаимоотношения с Россией и роль религии в Европе.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПАРТИИ, АЛЬЯНС, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]