Вице-премьер Италии пытается создать альянс популистских партий Европы

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини в понедельник проводит в Милане встречу популистских партий Европы с целью сформировать альянс в преддверии майских выборов в Европейский парламент, сообщают западные СМИ.

В частности, ожидается присутствие представителей германской правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), "Датской консервативной партии" и консервативной партии "Истинные финны".

Однако на встрече не будут представлены французская ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" и "Фидес - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По итогам выборов в Европарламент М.Сальвини рассчитывает сформировать группу в 70 - 80 депутатов-союзников, отмечают СМИ.

СМИ уточняют, что, хотя европейские популистские партии придерживаются евроскептических взглядов, а также солидарны в неприятии иммиграции, мультикультурализма и левых идей, тем не менее, руководства этих партий имеют разные точки зрения на экономическую политику, взаимоотношения с Россией и роль религии в Европе.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.