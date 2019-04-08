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Акционеры согласны исключить экс-главу Nissan Гона из совета директоров компании

Акционеры Nissan Motor Co. одобрили решение об исключении экс-главы этой компании Карлоса Гона из состава совета директоров, сообщает в понедельник Associated Press.

Также из совета директоров может быть исключен Грег Келли, которого подозревают в сговоре с К.Гоном.

На том же заседании акционеры поддержали кандидатуру председателя совета директоров партнерской компании Renault SA Жан-Доминика Сенара, который займет место К.Гона во главе совета директоров Nissan.

Решение было принято на внеочередном собрании акционеров: более 4 тыс. владельцев акций компании собрались на трехдневное заседание в одном из отелей Токио, чтобы принять ряд решений на фоне ареста экс-главы компании.

Прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно $5 млн).

11 января К.Гону было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.

4 апреля К.Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям - через месяц после того, как был освобожден под залог.

Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ЭКС/ГЛАВА, ИСКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]