Азербайджанские инвестиции в Китай составили $1,7 млрд

Азербайджанские инвестиции в экономику Китая оцениваются в $1,7 млрд., сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Азербайджан инвестировал в экономику Китая $1,7 млрд., а инвестиции Китая в Азербайджан составили $800 млн. В Азербайджане работают 120 компаний с китайским капиталом, китайские компании принимали участие в проектах в Азербайджане общей стоимостью в $600 млн», - заявил Ш.Мустафаев на встрече в Баку с членом консультативной группы по внешней политике МИД Китая Чжоу Сяопеем.

Министр сообщил, что Азербайджан является для Китая самым крупным торговым партнером на Южном Кавказе. «По итогам 2018 года, товарооборот между нашими странами составил $1,3 млрд. На долю Азербайджана приходится 43% всей торговли Китая на Южном Кавказе»,- сказал министр.

Ш.Мустафаев коснулся вопросов сотрудничества в сферах финансов, траспорта, инвестиций. В частности, было отмечено, что Азербайджан является одной из первых стран, которая поддержала проект «Один пояс, один путь» и является одним из активных участников в его реализации.

Министр подчеркнул, что использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута в рамках проекта «Один пояс, один путь», создает прекрасные возможности для сотрудничества в инвестиционной, торговой, транзитной и др. сферах.

Ш.Мустафаев отметил важность сотрудничества в финансовой сфере. По словам министра, Азербайджан с 2016 года является членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который выдал кредит в размере $600 млн на реализацию проекта TANAP.

В ходе встречи также были затронуты вопросы сотрудничества в туристической сфере. По словам, Ш.Мустафаева китайские туристы используют систему «ASAN viza» и по итогам 2018 года Азербайджан посетило 16 тыс. китайских граждан.

В свою очередь, Чжоу Сяопей, отметив важную роль Азербайджана в регионе, обосновал выбор Китаем как основного торгового партнера на Южном Кавказе. Он также подчеркнул заинтересованность Китая в развитии отношений с Азербайджаном в различных сферах экономики.

Б.Рустамбеков