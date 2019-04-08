Банки в Азербайджане увеличили в январе-феврале число банкоматов на 0,9%, сократили число pos-терминалов на 0,1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 марта 2019 года составляет 2,524 тыс. единиц, что на 0,9% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 марта 2019 года в Баку установлено 1,343 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 1%), в регионах – 1,181 тыс. банкомат (рост на 0,7%).
По данным ЦБА, по состоянию на 1 марта 2019 года число POS-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,019 тыс. единиц, что на 0,1% меньше показателя на конец 2018 года.
При этом в Баку установлено 39,089 тыс. POS-терминалов (рост на 0,3%), в регионах – 26,93 тыс. (спад на 0,8%).
В объектах розничной торговли установлено 64,596 тыс. или 97,8% всех POS-терминалов.
Б.Рустамбеков
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