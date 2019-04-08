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СНГ 08.04.2019 13:02

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ с бюджетными расходами в 2,2 трлн до 2021г

Премьер Дмитрий Медведев утвердил государственную программу научно-технологического развития России, документ размещен на официальном сайте правительства РФ в понедельник.

Согласно паспорту программы, ее реализация рассчитана на 2019-2030гг. Постановление одновременно с утверждением нового документа прекращает действие госпрограммы "Развитие науки и технологий", которая была утверждена в 2014 году.

В общей сложности на 2019-2021 годы реализация новый программы предполагает выделение свыше 2,22 трлн рублей из федерального бюджета: в 2019 году - 688,3 млрд, в 2020 - 740,7 млрд, в 2021 году - 795,9 млрд.

"К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 триллиона рублей в год", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

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Тэги: РОССИЯ, НАУКА, ГОСПРОГРАММА, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]