Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ с бюджетными расходами в 2,2 трлн до 2021г

Премьер Дмитрий Медведев утвердил государственную программу научно-технологического развития России, документ размещен на официальном сайте правительства РФ в понедельник.

Согласно паспорту программы, ее реализация рассчитана на 2019-2030гг. Постановление одновременно с утверждением нового документа прекращает действие госпрограммы "Развитие науки и технологий", которая была утверждена в 2014 году.

В общей сложности на 2019-2021 годы реализация новый программы предполагает выделение свыше 2,22 трлн рублей из федерального бюджета: в 2019 году - 688,3 млрд, в 2020 - 740,7 млрд, в 2021 году - 795,9 млрд.

"К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 триллиона рублей в год", - отмечается в сообщении на сайте правительства.