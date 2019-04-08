Муфтият Киргизии принял фетвы против сетевого маркетинга и пластических операций

Совет улемов Муфтията Киргизии принял новые фетвы, которые запрещают заниматься сетевым маркетингом и проводить не связанные со здоровьем пластические операции, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель религиозной организации Улукбек Шадыбаев.
"Учитывая, что в сетевом маркетинге есть высокие риски ведения бизнеса, и он не совпадает с правилами ведения бизнеса по шариату, была принята фетва, где говорится, что сетевой маркетинг, как бизнес, это - харам", - сказал У.Шадыбаев.
Он добавил, что "запрет касается и пластических операций, которые делаются не по показаниям здоровья".
"Фетвой №6 запрещается проводить пластические операции, которые не связаны со здоровьем. (...) Шариат позволяет проводить операции (...) для исправления врожденной инвалидности, последствий различных происшествий и так далее, но если нет обоснованных причин, грехом будут считаться операции, которые были проведены только для красоты, это - харам", - сказал представитель Муфтията Киргизии.
По его словам, что Совет улемов также рассмотрел обращения по поводу вакцинации, отметив, что вопрос о необходимости прививок широко обсуждается мусульманами. Совет принял решение, что "вопросы вакцинации остаются на усмотрение каждого человека", добавил У.Шадыбаев.
Совет улемов является высшим органом Муфтията мусульман Киргизии, его решения оформляются в виде фетв, основанных на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.
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