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Дальнее зарубежье 08.04.2019 14:14

Вице-премьер Ливии аль-Картани подал в отставку и поддержал действия Хафтара

Вице-премьер правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани объявил об уходе в отставку, выразив при этом поддержку военной операции командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

По данным телеканала, в своем заявлении А.Ф.аль-Катрани выразил поддержку "освободительной" военной операции сил Х.Хафтара и раскритиковал политику главы правительства Ливии Файеза Сараджа, который, по словам А.Ф.аль-Катрани, сотрудничает с боевиками в Триполи.

На прошлой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на Триполи. По последним данным, число погибших в ходе военной операции в районе Триполи составило 32 человека, а еще около 50 получили ранения.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ЛИВИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ХАФТАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]