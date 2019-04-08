Вице-премьер Ливии аль-Картани подал в отставку и поддержал действия Хафтара

Вице-премьер правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани объявил об уходе в отставку, выразив при этом поддержку военной операции командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
По данным телеканала, в своем заявлении А.Ф.аль-Катрани выразил поддержку "освободительной" военной операции сил Х.Хафтара и раскритиковал политику главы правительства Ливии Файеза Сараджа, который, по словам А.Ф.аль-Катрани, сотрудничает с боевиками в Триполи.
На прошлой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на Триполи. По последним данным, число погибших в ходе военной операции в районе Триполи составило 32 человека, а еще около 50 получили ранения.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.
Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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