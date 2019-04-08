В Кремле рассчитывают на глобальное регулирование Интернета под эгидой ООН

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о важности открытости и конкуренции Интернета на всех уровнях и необходимости выработать единые правила его функционирования в рамках ООН.

"Нам кажется очень важным, чтобы открытость и конкуренция в Интернете сохранялась во всех смыслах этого слова, потому что тот невероятный путь, который проделал Рунет за 25 лет, я абсолютно убежден, что это как раз результат открытости и конкуренции",- сказал С.Кириенко, выступая на юбилейном XX Российском форуме по управлению интернетом (RIGF 2019) в Москве, который посвящен 25-летию рунета.

По его словам, очень важно, чтобы такой подход сохранялся "со всех точек зрения", в том числе "с точки зрения государственного управления". "Недопустимо, чтобы здесь возникали монополии отдельного государства или группы государств, это должна быть совместная работа всего международного сообщества под эгидой Организации объединенных наций", - отметил С.Кириенко.

По его словам, при выработке единых для международного сообщества правил необходимо соблюсти баланс между безопасностью и открытостью с конкуренцией. "Нам кажется, что самое главное здесь - это совместная работа в первую очередь с самим интернет-сообществом, я верю в саморегулирование интернет-рынка", - сказал С.Кириенко.

По его словам, "блестящим примером такого саморегулирования" является подписанный 1 ноября прошлого года "антипиратский" меморандум между крупными компаниями.

"Мы исходим из того, что интернет-сообщество - главный партнёр и для государства и для международного сообщества в лице Организации объединенных наций по выработке справедливых, объективных правил и условий, которые обеспечат безусловное развитие Интернета", - сказал первый замглавы АП.