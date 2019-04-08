В Сеуле не стали выдвигать обвинений против посла Южной Кореи в Москве за недостаточностью доказательств

Прокуратура Южной Кореи решила прекратить дело в отношении посла этой страны в России У Юн Гына, ранее подозревавшегося в получении взятки, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
По его информации, прокуратура центрального округа Сеула 5 апреля приняла решение не выдвигать обвинения против южнокорейского посла в России за недостаточностью доказательств.
В феврале этого года южнокорейские прокуроры начали проверку информации, согласно которой в 2009 году У Юн Гын получил в взятку в размере 1 млн вон ($8,9 тыс.) от бизнесмена.
Предполагалось, что, будучи депутатом парламента от правящей ныне Демократической партии, У Юн Гын получил взятку от бизнесмена за обещание устроить его родственника на работу в крупнейшую в Южной Корее сталелитейную компанию POSCO.
Предприниматель подал иск против У Юн Гына за возможное мошенничество и подкуп, так как его родственник не получил работу в POSCO.
По словам бизнесмена, У Юн Гын якобы вернул ему деньги в 2016 году из-за опасений, что он может придать это дело огласке.
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