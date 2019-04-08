В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку

5 и 6 апреля 2019 года в Гуманитарной школе-лицее № 4 имени Вагифа Алиева города Ленкорани и Дигяхской школе № 4 имени Садига Тагиева Масаллинского района прошли очередные региональные туры ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
Олимпиада организована Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Ее информационными партнерами выступают агентства «Интерфакс-Азербайджан» и «Sputnik-Азербайджан».
В двух турах приняли участие учащиеся 57 учебных заведений из 9 городов и районов.
Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы-лицея № 4 города Ленкорани Егана Аскерова, заместитель заведующего отделом образования города Ленкорани Гюльоглан Багиров, заведующий отделом образования Масаллинского района Тариель Акперов, директор Дигяхской школы № 4 Намиг Агаев и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В организации региональных туров приняли участие координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, представители отделов образования районов, принимавших участие в Олимпиаде.
Валентин Денисов передал образовательным учреждениям, в которых проводились региональные туры Олимпиады, комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.
Очередные региональные туры Олимпиады пройдут 11, 12 и 13 апреля в городах Гейчае, Исмаиллы и Шемахе.
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