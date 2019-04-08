Министр нефти ОАЭ: страны ОПЕК+ в апреле хорошо выполняют сделку по сокращению добычи

Страны ОПЕК+ в апреле хорошо выполняют сделку по сокращению добычи нефти, передает агентство Bloomberg слова министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.
Министр выразил надежду, что перепроизводства со стороны производителей сланцевой нефти не будет.
По его словам, страны ОПЕК+ перенесли апрельское совещание на май, поскольку участники соглашения не сократили запасы до среднего 5-летнего уровня. Кроме того, вопрос об освобождении Венесуэлы и Ирана от санкций остается неопределенным.
Ранее на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в марте было принято решение перенести внеочередное заседание министерской встречи с апреля на май ввиду неопределенностей на рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии отмечал, что встреча ОПЕК+ в мае будет "ключевой" с точки зрения оценки фундаментальных факторов и выработки консенсуса относительно дальнейшего сокращения добычи.
В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.
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