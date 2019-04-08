Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 08.04.2019 13:02

Министр нефти ОАЭ: страны ОПЕК+ в апреле хорошо выполняют сделку по сокращению добычи

Страны ОПЕК+ в апреле хорошо выполняют сделку по сокращению добычи нефти, передает агентство Bloomberg слова министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

Министр выразил надежду, что перепроизводства со стороны производителей сланцевой нефти не будет.

По его словам, страны ОПЕК+ перенесли апрельское совещание на май, поскольку участники соглашения не сократили запасы до среднего 5-летнего уровня. Кроме того, вопрос об освобождении Венесуэлы и Ирана от санкций остается неопределенным.

Ранее на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в марте было принято решение перенести внеочередное заседание министерской встречи с апреля на май ввиду неопределенностей на рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии отмечал, что встреча ОПЕК+ в мае будет "ключевой" с точки зрения оценки фундаментальных факторов и выработки консенсуса относительно дальнейшего сокращения добычи.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Заседание министерской встречи ОПЕК+ перенесено с апреля на май ввиду неопределенности на рынке Фалих: Потенциально решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне, надо изучить влияние санкций Страны ОПЕК+ в феврале улучшили выполнение сделки - Баркиндо Страны ОПЕК в феврале выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 94%, не-ОПЕК - на 51% - МЭА ОПЕК в феврале снизила нефтедобычу на 221 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 106% ОПЕК+ изучает возможность провести апрельскую встречу в Египте, а не в Вене

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]