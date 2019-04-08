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Транспорт и связь 08.04.2019 13:05

Boeing сократит производство самолетов 737 MAX на 20%

Американская Boeing Co. объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития.

К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 - до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов, пишет Dow Jones.

Котировки акций Boeing снизились на электронных торгах в пятницу более чем на 2% после публикации новости. На предварительной сессии в понедельник они теряют еще порядка 2,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники сейчас составляет около $216 млрд. После крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в марте капитализация компании упала более чем на $25 млрд.

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2017 года 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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Тэги: США, BOEING, САМОЛЕТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]