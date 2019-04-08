SOCAR обеспечит малому и среднему бизнесу доступ к своим закупкам

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Центр Анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) создадут цифровой портал для поощрения отечественного производства.

SOCAR и ЦАРЭК в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке малого и среднего предпринимательства. Документ подписали глава Госнефтекомпании Ровнаг Абдуллаев и руководитель центра Вюсал Гасымлы, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В соответствии с меморандумом, на новом портале будет размещена информация о потребностях SOCAR в товарах и материалах, используемых в течение года и производство которых возможно в Азербайджане, и в видах обслуживания технического оборудования.

Также на портале будут размещаться некоторые тендерные объявления SOCAR для отбора малых и средних предпринимателей по приемлемым для них условиям. В настоящее время такие тендерные объявления публикуются на сайте Госнефтекомпании и рассчитанные в основном для отбора крупных поставщиков.

«На портале будет публиковаться список материалов и услуг, регулярно используемых SOCAR с указанием требуемых объемов и их стоимости. С представителями МСП, соответствующим этим условиям, будут заключены долгосрочные договора», - заявил Р.Абдуллаев.

Портал будет управляться ЦАРЭК.

В.Гасымлы заявил, что портал будет запущен в кратчайшие сроки.

Н.Аббасова