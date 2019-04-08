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Регион 08.04.2019 13:23

Эрдоган планирует на встрече с Путиным поднять тему палестино-израильского урегулирования

Ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На пресс-конференции перед вылетом в Москву в понедельник Р.Т.Эрдоган, комментируя заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о готовности аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, подчеркнул, что "действия премьера Израиля противоречат международному праву".

Р.Т.Эрдоган также заявил, что Западный берег реки Иордан "однозначно является палестинской территорией", сообщило информационное агентство "Анадолу".

Турецкий президент отбыл в понедельник утром в Москву для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Россия.

В состав турецкой делегации входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр торговли Рухсар Пекджан, министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.

В ходе восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Россия, которое пройдет под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, будут всесторонне обсуждены отношения двух стран.

В рамках заседания Р.Т.Эрдоган и В.Путин проведут встречу с ведущими представителями деловых кругов России и Турции, а вечером посетят Большой театр, где примут участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года культуры и туризма, отметило "Анадолу".

В рамках церемонии на сцене Государственного академического Большого театра в Москве состоится показ оперы "Троя" в постановке Государственного театра оперы и балета Анкары.

Перед вылетом в Москву турецкий лидер заявил, что "Турция и Россия продолжают укреплять сотрудничество".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЭРДОГАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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