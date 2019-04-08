Туркменгеология обнаружила залежи железной руды на западе Туркмении в 70-75 млн т

Залежи железной руды в объеме 70-75 млн тонн обнаружены на западе Туркмении, сообщил на заседании правительства страны вице-премьер Мамметхан Чакыев, курирующий промышленность и транспортно-коммуникационный комплекс.
Залежи руды с содержанием железа 20% обнаружены на участке Гызылгая-V месторождения Чагыл в ходе научно-исследовательских работ, проведенных госкорпорацией "Туркменгеология" по заказу министерства промышленности и коммуникаций страны, сообщает государственное информационное агентство Туркмении.
В ближайшее время планируется провести технологические испытания образцов руды, полученной на месторождении. В настоящее время подтверждено наличие в нем компонентов, необходимых для производства цемента, говорится в сообщении.
В связи с этим президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости создания в стране предприятий, специализирующихся на переработке сырья, расширения ассортимента выпускаемых на основе местного сырья строительных материалов.
Добыча железной руды на Чагыле ведется с февраля 2018 года.
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