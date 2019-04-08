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СНГ 08.04.2019 15:30

Туркменгеология обнаружила залежи железной руды на западе Туркмении в 70-75 млн т

Залежи железной руды в объеме 70-75 млн тонн обнаружены на западе Туркмении, сообщил на заседании правительства страны вице-премьер Мамметхан Чакыев, курирующий промышленность и транспортно-коммуникационный комплекс.

Залежи руды с содержанием железа 20% обнаружены на участке Гызылгая-V месторождения Чагыл в ходе научно-исследовательских работ, проведенных госкорпорацией "Туркменгеология" по заказу министерства промышленности и коммуникаций страны, сообщает государственное информационное агентство Туркмении.

В ближайшее время планируется провести технологические испытания образцов руды, полученной на месторождении. В настоящее время подтверждено наличие в нем компонентов, необходимых для производства цемента, говорится в сообщении.

В связи с этим президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости создания в стране предприятий, специализирующихся на переработке сырья, расширения ассортимента выпускаемых на основе местного сырья строительных материалов.

Добыча железной руды на Чагыле ведется с февраля 2018 года.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ЖЕЛРУДА, МЕСТОРОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]