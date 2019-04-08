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Дальнее зарубежье 08.04.2019 15:39

Роль ООН в ливийском урегулировании первостепенна - глава МИД Люксембурга

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн подчеркнул роль ООН и спецпредставителя организации Гасана Саламе для урегулирования военной напряженности в Ливии.

"ООН присутствует на месте, в Триполи, с участием Гасана Саламе, чтобы попытаться разблокировать ситуацию, добиться соблюдения конституции и проведения выборов. Это делается от имени ООН", - сказал Ж.Ассельборн в понедельник журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам, которое началось в Люксембурге.

"Я думаю, что, если теперь будут военные атаки с востока, то в качестве первой реакции на это надо попытаться сделать все, чтобы военная операция была остановлена, чтобы в Ливии не случилась гражданская война. Полагаю, что по этому вопросу все государства Европейского союза имеют одинаковое мнение. И сегодня надо призвать Совет Безопасности (ООН) принять обязывающие меры, чтобы это могло подействовать", - заявил министр иностранных дел Люксембурга.

Он добавил: "Сейчас самое важное - это ООН".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ЛИВИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ООН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]