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Регион 08.04.2019 16:03

ЕС продлил на год санкции против Ирана, связанные с нарушением прав человека

Совет ЕС в понедельник объявил о продлении сроком на один год до 13 апреля 2020 года санкций в отношении Ирана в связи с нарушениями прав человека, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Меры включают в себя запрет для лиц, подпавших под санкции, на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов 82 лиц и одной организации.

Кроме того, ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в Иран техники, которая может быть использовано для внутренних репрессий и оборудования для мониторинга телекоммуникационных систем.

Эти меры были впервые приняты в 2011 году и с тех пор продлеваются на ежегодной основе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]