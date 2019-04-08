Тереза Мэй летит в Берлин для переговоров с Меркель по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Что они будут обсуждать, вы, наверняка, догадываетесь", - сказал он журналистам в понедельник.

Встреча состоится в 12.00 (12.00 ), пока не известно, будут ли политики общаться с прессой.

Речь пойдет о ситуации вокруг Brexit.