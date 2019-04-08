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Дальнее зарубежье 08.04.2019 13:46

Тереза Мэй летит в Берлин для переговоров с Меркель по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Что они будут обсуждать, вы, наверняка, догадываетесь", - сказал он журналистам в понедельник.

Встреча состоится в 12.00 (12.00 ), пока не известно, будут ли политики общаться с прессой.

Речь пойдет о ситуации вокруг Brexit.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИТАНИЯ, ФРГ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]