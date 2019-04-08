Полиция Баку задержала домработницу, подозреваемую в краже драгоценностей у работодателей на 40 тыс. манатов – МВД

Сотрудники столичной полиции задержали по подозрению в совершении крупной квартирной кражи в Низаминском районе Баку жительницу столицы С.Абдулову, сообщается в хронике происшествий на сайте МВД Азербайджана.

«Задержанная С.Абдулова подозревается в краже из квартиры на территории Низаминского района золотых украшений стоимостью 40 тыс. манатов», - говорится в информации.

Отмечается, что она работает домработницей в квартире, откуда были украдены драгоценности.

Также МВД сообщило о раскрытии разбойного нападения на жителя села 1-й Нугеди Губинского района, руки и рот которого злоумышленники перевязали скотчем и вынесли из дома 13,6 тыс. манатов и мобильный телефон. «По указанному эпизоду задержаны в качестве подозреваемых ранее судимые жители Сумгайыта Г.Хатамов и З.Исмайлов. Также выявлены личности еще трех других подельников, причастных к разбою. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 181 «Разбой» УК АР», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев