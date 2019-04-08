Полиция Баку задержала домработницу, подозреваемую в краже драгоценностей у работодателей на 40 тыс. манатов – МВД

Сотрудники столичной полиции задержали по подозрению в совершении крупной квартирной кражи в Низаминском районе Баку жительницу столицы С.Абдулову, сообщается в хронике происшествий на сайте МВД Азербайджана.
«Задержанная С.Абдулова подозревается в краже из квартиры на территории Низаминского района золотых украшений стоимостью 40 тыс. манатов», - говорится в информации.
Отмечается, что она работает домработницей в квартире, откуда были украдены драгоценности.
Также МВД сообщило о раскрытии разбойного нападения на жителя села 1-й Нугеди Губинского района, руки и рот которого злоумышленники перевязали скотчем и вынесли из дома 13,6 тыс. манатов и мобильный телефон. «По указанному эпизоду задержаны в качестве подозреваемых ранее судимые жители Сумгайыта Г.Хатамов и З.Исмайлов. Также выявлены личности еще трех других подельников, причастных к разбою. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 181 «Разбой» УК АР», - подчеркивается в информации.
Р.Бабаев
МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Российская Nordwind Airlines летом начнет прямые рейсы из Воронежа в Баку
Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным Банком – президент Алиев
Разгерметизация трубопровода произошла на месторождении "Газпром нефти" в Оренбургской области
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Три партии Эстонии подписали коалиционный договор
ЕС интегрирует международные культурные связи в набор инструментов внешней политики
В Сеуле не стали выдвигать обвинений против посла Южной Кореи в Москве за недостаточностью доказательств
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»