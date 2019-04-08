Кремль заявляет об открытости Путина к диалогу в связи с высказыванием кандидата в президенты Украины Зеленского

Президент РФ Владимир Путин был и остается сторонником диалога для урегулирования любых проблем, если он не сопровождается провокациями, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с В.Путиным для решения кризиса в Донбассе.
"Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются "разукрасить" диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная", - сказал Д.Песков.
"Но при этом Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения проблем, которые стоят на повестке дня", - добавил представитель Кремля.
"Президент Путин с самого начала этой истории был сторонником серьезного диалога, - отметил пресс-секретарь президента. - Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе все-таки главное - это не диалог с Москвой, поскольку Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом".
На вопрос украинского журналиста, означает ли это, что контакты по этому вопросу после выборов на Украине президентами двух стран проводиться не будут, Д.Песков ответил: "Нет, вовсе не значит".
МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Российская Nordwind Airlines летом начнет прямые рейсы из Воронежа в Баку
Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным Банком – президент Алиев
Разгерметизация трубопровода произошла на месторождении "Газпром нефти" в Оренбургской области
Центр Баку перекроют на 8 дней для движения транспорта в связи с проведением этапа Ф-1
Президент Алиев выделил средства на проектирование и начало строительства больницы на западе Азербайджана
Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»