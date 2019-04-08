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СНГ 08.04.2019 16:12

Кремль заявляет об открытости Путина к диалогу в связи с высказыванием кандидата в президенты Украины Зеленского

Президент РФ Владимир Путин был и остается сторонником диалога для урегулирования любых проблем, если он не сопровождается провокациями, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с В.Путиным для решения кризиса в Донбассе.

"Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются "разукрасить" диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная", - сказал Д.Песков.

"Но при этом Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения проблем, которые стоят на повестке дня", - добавил представитель Кремля.

"Президент Путин с самого начала этой истории был сторонником серьезного диалога, - отметил пресс-секретарь президента. - Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе все-таки главное - это не диалог с Москвой, поскольку Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом".

На вопрос украинского журналиста, означает ли это, что контакты по этому вопросу после выборов на Украине президентами двух стран проводиться не будут, Д.Песков ответил: "Нет, вовсе не значит".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОЛИТИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]