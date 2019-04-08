Иран предупредил о последствиях в случае признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией

Признание террористической организацией иранского Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) со стороны США может привести к тяжелым последствиям для американских позиций на Ближнем Востоке, заявляют в Тегеране.
"Те, кто агитирует за объявление КСИР террористической организацией, должны в полной мере осознавать, какие последствия этот шаг будет иметь для американских сил в регионе. В действительности, они хотят затащить США в трясину", - заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter.
Командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что, "в случае, если США предпримут такой шаг, их вооруженные силы в Западной Азии потеряют мир и покой".
"Если американцы совершат эту ошибку и поставят под угрозу нашу национальную безопасность, мы примем ответные меры, основанные на политике Исламской Республики", - подчеркнул военачальник, слова которого в понедельник приводят иранские СМИ.
Ранее сообщалось, что уже 8 апреля Вашингтон может объявить КСИР террористической организацией. В ответ иранские парламентарии выпустили заявление, пригрозив объявить американских военных в регионе террористами.
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