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Регион 08.04.2019 14:45

Иран предупредил о последствиях в случае признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией

Признание террористической организацией иранского Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) со стороны США может привести к тяжелым последствиям для американских позиций на Ближнем Востоке, заявляют в Тегеране.

"Те, кто агитирует за объявление КСИР террористической организацией, должны в полной мере осознавать, какие последствия этот шаг будет иметь для американских сил в регионе. В действительности, они хотят затащить США в трясину", - заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter.

Командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что, "в случае, если США предпримут такой шаг, их вооруженные силы в Западной Азии потеряют мир и покой".

"Если американцы совершат эту ошибку и поставят под угрозу нашу национальную безопасность, мы примем ответные меры, основанные на политике Исламской Республики", - подчеркнул военачальник, слова которого в понедельник приводят иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что уже 8 апреля Вашингтон может объявить КСИР террористической организацией. В ответ иранские парламентарии выпустили заявление, пригрозив объявить американских военных в регионе террористами.

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Тэги: ИРАН, КСИР, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]