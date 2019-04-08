SOCAR построит новую установку по первичной переработке нефти на БНПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует строительство новой установки по первичной переработке нефти (ЭЛОУ АВТ) на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева (БНПЗ), заявил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции и модернизации на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева предусматривает увеличение мощностей завода по первичной переработке нефти. В настоящее время на БНПЗ имеется установка по первичной переработке нефти мощностью 6 млн тонн в год. Для доведения этих мощностей до примерно 8 млн тонн нефти в год предусматривалось перенести с бывшего НПЗ «Azneftyag» установку ЭЛОУ-АВТ мощностью 2 млн тонн в год на территорию Бакинского НПЗ.

«Результаты проведенных исследований показали, что строительство на БНПЗ новой установки по первичной переработке нефти мощностью 7,5 млн тонн в год будет целесообразнее. В случае варианта с реконструкцией в дополнение к действующей на БНПЗ установке по первичной переработке нефти потребуется построить еще одну установку, но небольшой мощности, поскольку демонтаж аналогичной установки с НПЗ Azneftyag признан нецелесообразным», - заявил Т.Гахраманов журналистам в понедельник.

По его словам, реконструкция действующей на БНПЗ установки по первичной переработке нефти мощностью в 6 млн тонн в год обойдется свыше $200 млн, строительство в дополнение к ней установки малой мощности потребует еще $130 млн.

«По мнению компании-проектировщика (альянса Amec/Foster Wheeler /ООО "SOCAR Foster Wheeler Engineering –ИФ) строительство новой установки по первичной переработке нефти мощностью 7,5 млн тонн в год и стоимостью порядка $350 млн целесообразнее реконструкции объекта со сроком службы более 40 лет», - отметил вице-президент.

По его словам, Госнефтекомпания в настоящее время детально изучает это предложение. Проект, в случае реализации, займет около 3,5 лет, и до ввода в строй новой установки по переработке нефти, будет продолжена эксплуатация действующей.

При этом вице-президент отметил, что сроки завершения реконструкции и модернизации БНПЗ пока остаются прежними: ввод в строй установки по производству высококачественного дизельного топлива состоится в конце 2020 года, установки по выпуску автомобильного бензина – в 2021 году.

Вице-президент не стал комментировать вероятность изменения стоимости проекта в случае, если компания осуществит строительство новой установки ЭЛОУ-АВТ. Т.Гахраманов отметил, что стоимость проекта оценивается в $2,2 млрд. «В любом случае проблем с финансированием не возникнет, поскольку проект реализуется за счет средств государства», - сказал он.

Как сообщалось, реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство 14 установок.

Первый этап реконструкции БНПЗ завершился в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию были введены новая битумная установка и новый пункт заправки LPG.

По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

После модернизации на БНПЗ будет производиться 2,2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.

Н.Аббасова