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Дальнее зарубежье 08.04.2019 17:03

ЕС интегрирует международные культурные связи в набор инструментов внешней политики

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник постановление о стратегическом подходе Евросоюза к международным культурным отношениям и создании рамочной основы для соответствующих действий государств-членов и институтов ЕС.

"Постановление ставит цель повышения эффективности и усиления воздействия внешней политики ЕС путем интеграции международных культурных связей в набор его инструментов внешней политики", - говорится в коммюнике Совета ЕС, посвященном принятому решению.

В одобренном министрами иностранных дел ЕС документе содержится призыв к государствам-членам, Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе "усилить координацию и стратегическое руководство в том, что касается наилучшего способа развития международных культурных связей".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВНЕШПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]