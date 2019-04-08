ЕС интегрирует международные культурные связи в набор инструментов внешней политики

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник постановление о стратегическом подходе Евросоюза к международным культурным отношениям и создании рамочной основы для соответствующих действий государств-членов и институтов ЕС.

"Постановление ставит цель повышения эффективности и усиления воздействия внешней политики ЕС путем интеграции международных культурных связей в набор его инструментов внешней политики", - говорится в коммюнике Совета ЕС, посвященном принятому решению.

В одобренном министрами иностранных дел ЕС документе содержится призыв к государствам-членам, Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе "усилить координацию и стратегическое руководство в том, что касается наилучшего способа развития международных культурных связей".