Три партии Эстонии подписали коалиционный договор

В Эстонии партия Центра, "Отечество" и Консервативная народная партия, создающие новый правящий союз после прошедших 3 марта парламентских выборов, подписали в понедельник договор о создании правящей коалиции.

Согласно коалиционному договору, правительство будет состоять из 15 министров, включая премьер-министра. Все министерские портфели будут поделены между партиями поровну.

Премьер-министром останется председатель партии Центра, нынешний глава правительства Юри Ратас (Juri Ratas). Центристам отойдут также посты министров образования, экономики и инфраструктуры, государственного управления, социальных дел.

Партия "Отечество" получит портфели министра обороны (им останется нынешний глава военного ведомства Юри Луйк (Juri Luik), иностранных дел (им станет нынешний министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), юстиции, по делам народонаселения и культуры.

Консервативная народная партия получит посты министра внутренних дел (им станет председатель партии Март Хельме (Mart Helme), финансов (им станет сын лидера партии Мартин Хельме (Martin Helme). Партии отойдут также посты министров окружающей среды, сельской жизни, внешней торговли и информационных технологий.

Новая коалиция будет обладать в парламенте в общей сложности 56-ю мандатами из 101.